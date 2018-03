Den første vigselen i Melhus rådhus

Nyheter

Møterommet Thora i andre etasje i Melhus rådhus blir fredag omgjort til vigselsrom. For første gang skal et brudepar vies i Melhus rådhus, og seremonien utføres av ordførere Gunnar Krogstad.

- Dette er en artig og fin jobb. Seremonien blir fin, sier Krogstad som gleder seg til fredagens seremoni.

Vil du disse skal vie deg? Melhus kommunestyre har vedtatt hvem som skal få vie folk etter nyttår og hvor det kan skje.

I første omgang er det bare skiltet på møterommet som viser at møterommet er et vigselsrom. Møterommet er rett overfor formannskapssalen, og benyttes blant annet til politiske møter. Fredag blir det andre toner.

Plassmangel

- Vi har plassmangel, og Kroa senter er heller ikke så godt egnet. Vigselsrommet vi har i rådhuset er midlertidig og ganske lite, sier ordfører Krogstad.

Hvem som er brudeparet, ønsker brudeparet skal være en hemmelighet inntil seremonien er over. Pressen får ikke være til stede mens vielsen pågår, opplyser møtesekretær Mari Grongstad.

Flere enn ordføreren kan få vie Melhus formannskap ønsker at også rådmannen skal få vigselsrett, og mener at vigselsrommet bør være i rådhuset.

Den kommende vigsleren viser Trønderbladet møterommet. Rommet har fått gardiner som kan trekkes for, og kommunen tilbyr bruk av formannskapssalen som venterom. Inne på vigselsrommet vil det bli et bord og stoler for brudeparet, vigsleren og vitner. Krogstad har planlagt å ha på seg dress og slips under seremonien.

Ny oppgave

At ordføreren også skal være vigsler, er en ny oppgave fra i år.

- Vigsler er en oppgave som er pålagt av Stortinget, og det er litt spesielt at dette skal tilligge kommunene uansett om kommunen er stor eller liten. Det er kanskje litt unødvendig. Men det er bestemt, og vi følger opp dette, sier Krogstad.

Hvor mange vielser det blir i Melhus er foreløpig uavklart. Krogstad tror at en del fortsatt vil velge å gifte seg i Trondheim slik mange melhuspar tidligere har gjort.

Melhus kommunestyre har tidligere gått for å bruke Kroa senter til vielser, men nå blir altså vigselsrommet i rådhuset inntil videre. Tre personer er pekt ut som vigslere, og disse er ordfører Gunnar Krogstad, varaordfører Stine Estenstad og rådmann Katrine Lereggen.