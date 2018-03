Nyheter

- Flertallsgruppa har ingen avtale, sier varaordfører Stine Estenstad (H) på spørsmål om hvorfor hele flertallsgruppa stilte i svarte klær under formannskapsmøtet på tirsdag.

Estenstad sier at det var tilfeldig og at de svarte klærne ikke var en markering i forbindelse med sakene som formannskapet behandlet på tirsdag. En av sakene var detaljregulering for E6 der det er klart at det vil gå med 141 dekar dyrkajord og minst 8 eiendommer. Blant annet må et gårdsbruk på Kvål flyttes, mens flere boliger og en låve på Søberg er krysset vekk.

Eiendommer og dyrkamark går med når E6 skal bygges Nye Veier skal bygge firefelts motorvei fra Melhus sentrum til Kvål, og da ryker både gård og grunn.

Under et kommunestyremøte der en E6-sak var tema, møtte Ketil Reitan (Sp) opp i mørke klær, og sa fra talerstolen at han hadde valgt klærne ut fra hva han følte om E6.

- En tung dag for meg Ketil Reitan (Sp) stilte i mørk skjorte i sympati med E6-berørte i Melhus.

- Vi så det selv at vi alle var svartkledde. Det var kanskje mer fargerikt på motsatt side der opposisjonen satt, sier Estenstad med et smil.