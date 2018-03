Nyheter

Politiet gjennomførte en trafikkontroll ved Udduvoll bru på E39 mandag formiddag. 65 kjøretøy ble kontrollert, og det ble tre reaksjoner fra politiet. To fikk gebyr for manglende bruk av bilbelte og ikke medbragt førerkort, mens én bilfører blir anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort.