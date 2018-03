Semitrailer sperret veg i Melhus sentrum

Nyheter

Litt før klokka 14.00 lørdag ble en semitrailer stående fast og sperret vegen fra sentrum og over til Gimsebrua. Ifølge Karl Holshaug som gikk tur i området stod bilen der cirka en halv time.

– Bilen kom fra Gimsebrua og skulle svinge opp til Kuhaugen. Det var for glatt til at den kom seg opp bakken. Den skled og forsøkte å rygge seg bakover. Til slutt ble den stående tvers over hele vegen, forklarer Holshaug.

Sjåføren la på kjetting, men kom seg fortsatt ikke opp mot Kuhaugen. Traileren returnerte til slutt over Gimsebrua.

Holshaug opplyser at traileren var registrert i Estland. Det oppstod kø på begge sider. Mange biler snudde og benyttet seg av omkjøringsmuligheter.

Politiet fikk ikke melding verken om uhellet eller at Gimsvegen var sperret i så lang tid.

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt opplyste søndag at sjåfører ofte ordner opp sjøl uten å varsle fra til politiet.