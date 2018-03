Nå får også guttene HPV-vaksinen

Nyheter

Siden 2006 har vaksinen mot HPV-viruset, som vi vet kan føre til livmorhalskreft, vært inne i vaksinasjonsprogrammet for jenter når de kommer i 7. klasse. I 2016 ble det gitt et vindu på to år for alle jenter født etter 1991, til å få denne vaksinen gratis.

– Dette er et kjempegodt tilbud. Det er gratis ut dette året, så her oppfordrer vi unge kvinner til å benytte seg av dette tilbudet, sier Aune.

95 har tatt gratisvaksinen

I Midtre Gauldal er det rundt 200 kvinner som er i denne alderen, som kan få gratis vaksine.

– 95 har benyttet seg av gratistilbudet her i kommunen. Men vi vet at disse er 21 år og oppover, så mange av disse bor nok utenfor hjemkommunen. Kanskje har de tatt vaksinen i kommunen hvor de bor. Det har vi ikke oversikt over, sier Aune.

Til vanlig, og for kvinner som er eldre, koster vaksinen 3500 kroner.

Også for gutter

Nytt av året er at også gutter i 7. klasse skal få tilbud om dette som en del av vaksinasjonsprogrammet. Gutter er bærere av HPV-viruset. Hos kvinner kan det føre til kreft i livmorhalsen og de ytre kjønnsorganene.

– Men det kan også gi kreft i munn og svelg, og analt. Vi ser en økende tendens også hos menn, sier Aune.

I Australia og England har de gitt vaksinen til unge gutter i flere år. Helsesøsteren sier de vil måtte ha foreldremøter og gi informasjon til guttene selv, for å spre kunnskap om dette.

– Vil det være et vanskelig tema?

–- Det kan være vanskelig. Men det kan også være en fin inngangsport til å snakke om dette med seksualitet, egen kropp og pubertet. Det er viktig at ungdommen selv får kunnskap, at også de er med på dette valget. Vi er spente på om vi klarer å gi nok kunnskap om det.

For elever i 7. klasse er vaksinen gratis.