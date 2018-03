Ingen tatt med rus, men flere fikk forelegg for høg fart

Nyheter

Søndag kveld hadde politiet trafikkontroll på riksveg 30 ved Kotsøy. Kontrollen foregikk over nesten to timer, fra klokka 18.40 til 20.30. Hele 66 sjåfører ble kontrollert for eventuell ruskjøring, men ingen fikk reaksjoner for dette.

Tre personer fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Politiets operasjonsleder sier at det likevel var positivt at ingen hadde så høg fart at de ble fratatt førerkortet.

