Nyheter

Under kommunestyremøtet i Melhus var varaordfører Stine Estenstad (H) ikledd en pelskrage.

Om regjeringa

- Den ser ekte ut, men er ikke det. Hadde den vært ekte, ville jeg ha gått med den likevel. Vi kritiserer vår egen regjering, og vi er primært for pelsdyrnæring, sier Estenstad.

Estenstad forteller at hun er opptatt av pelsdyrnæringa, og at hun beklager sterkt at regjeringa har vedtatt å trappe ned på næringa. Under landsmøtet senere i vår vil Sør-Trøndelag Høyre varsle fra at fylkespartiet ikke er enig i beslutninga om at pelsdyrnæringa er på vei ut.

- Det er ikke bare pelsdyrbøndene som rammes, men også dem som selger fôr, sier Estenstad.

Kompensasjon

Pelsdyrnæringa har vært stor i Trøndelag, men mange har trappet ned i Melhus. At noen har trappet ned, kan bety at andre har investert for å trappe opp, mener Estenstad.

- Vi er nødt til å se på overgangsordninger der de med reelle kostnader til anlegg får en kompensasjon, og det gjelder også dem som har investert. I og med at noen har sluttet, er det andre som har gjort investeringer i sitt anlegg. Det er synd at pelsdyrnæringa må bøte med livet, og når det skjer må det kompenseres på en ordentlig måte, mener Estenstad.

Pelsdyrnæringa forsvinner Tidligere nestleder i Norges Pelsdyralslag opplyser at nesten alle pelsdyrgårdene i Melhus og Midtre Gauldal er i ferd med å bli lagt ned.

Markering

Det er ikke bare varaordfører Estenstad som har tatt i bruk klær som virkemiddel for å rette søkelyset mot pelsdyrnæringa som har betydd mye for Melhus og Midtre Gauldal. Tidligere ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) møtte opp i en vest med pelsdyrskinn, og komitéleder Mikal Kvaal (H) har hatt på seg lue laget av pelsdyrskinn. Kvaal har vært reveoppdretter i mange år, og har også hatt sentrale verv i pelsdyrnæringa.

Ordfører stilte i pelsvest Gjør det fordi hun synes pelsdyroppdrettere blir urettferdig behandlet i fjernsynsdokumentar. - Jeg syns det er merkelig at NRK sender et slikt program, og at det er gitt offentlig støtte, sier ordfører Jorid Jagtøyen

Dyrevernalliansen arbeider for en politisk styrt avvikling av pelsdyroppdrett i Norge innen 2025, og for et pelsfritt motebilde ifølge nettsida. På nettsida skriver Dyrevernalliansen at de sammen med andre, har presset på slik at regjeringa med V, H og Frp har gått inn for å avvikle pelsdyroppdrett innen 2025.