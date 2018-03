En blind kikker i Singsås

Nyheter

Elgen hadde tatt oppstilling på verandaen på et bolighus i Singsås. Politiet ble varslet, og skrev på Twitter at «Elgen titter inn i huset og æljer seg innpå». Dette var i 22-tida onsdag kveld, og viltnemnda ble varslet. De kom til stedet, og elgen var der fortsatt. Medlemmer av viltnemnda konstaterte at elgen var blind, og den ble avlivet.

Nettstedet Hjortevilt skriver at elgen har et godt utviklet syn, og fanger særlig lett opp objekter i bevegelse. Erfaring viser at blinde elger blir forvirret og desorientert, og søker lett ned til bebyggelse.