Sementholdig tunnelvann har rent ut i elva Sokna

Onsdag morgen rant det vann med for høy pH-verdi rett ut i Sokna, og Statens vegvesen frykter at utslippet fra den nye Soknedalstunnelen kan få alvorlige følger for livet i Sokna.

Lav vannføring

Prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen opplyser på vegvesenets nettside at utslippet kom i kombinasjon med meget lav vannføring i Sokna, og at det fører til at det unøytraliserte tunnelvannet kan få ekstra store konsekvenser for livet i elva.

- Vi har fått et miljøutslipp som vi ikke skulle ha hatt, og det beklager vi. Vi velger å være åpen rundt dette. Hadde det vært normal vannføring, hadde utslippet trolig ikke fått konsekvenser, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen til Trønderbladet.

Tunnelvannet inneholder rester av sement, og dette gjør vannet basisk (høy PH-verdi). Før vannet som brukes under driving i tunnelen kan slippes ut, skal det nøytraliseres med CO2.

- Årsaken til utslippet er at tanken med CO2 gikk tom. Dermed ble unøytralisert vann sluppet ut direkte i Sokna. Utslippet ga en topp i utslippet en times tid, og ble etter hvert tynnet ut i elva. Siden Sokna er islagt, har vi ikke mulighet til å undersøke om det har skjedd fiskedød. Vi har tidligere fått utført telling av fisken i elva, og skal få fulgt opp med ny telling med elfiske. Da vil vi kunne se om det er blitt færre fisker, forklarer Johnsen.

Varslet fylkesmannen

Vegvesenet ser ifølge Johnsen, meget alvorlig på hendelsen og har varslet fylkesmannen og egen miljørådgiver for å drøfte hva som skal skje videre for å få oversikt over konsekvensen av utslippet. Sokna er ei sideelv til Gaula, og er lakseførende.

- Naturen har heldigvis en god evne til å reparere seg selv, sier Johnsen.

Kartlegging av bunnforholdene er også noe vegvesenet vurdert å få gjort senere, og var ifølge Johnsen allerede planlagt.

Utslippet vil ifølge Johnsen, etter hvert havne i Gaula. Men siden det er enda mer vann i Gaula enn i Sokna, regner vegvesenet med at utslippet er enda mer uttynnet da.

- Enteprenøren beklager veldig det som skjedde. Det var påmontert alarm som skulle varsle at tanken begynte å bli tom, og alarmen gikk. Egentlig var det et veldig bra opplegg, men rutinene har sviktet, sier Johnsen.

Tidligere i uka var arbeiderne kommet 240 meter inn i tunnelen. Arbeiderne sprøyter inn mikrosement i lange borhull for å tette fjellet rundt selve tunnelen. Vegvesenet tror at tanken med CO2 gikk tom nå fordi forbruket av CO2 har vært høyere på grunn av innsprøytningene. Johnsen forteller at innsprøytinga av sement startet tirsdag, og kom i gang fordi rutinen er at sement skal sprøytes inn når det kommer vann i tunnelen i en viss mengde.

Prosjektleder Lars Wadahl fra AF Gruppen fortalte i januar at omtrent 100 meter tunnel skal drives i uka.