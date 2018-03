Våren er fortsatt i det fjerne

Nyheter

Selv klokka 11 var det - 9 grader på Kotsøy, og ifølge Meteorologisk institutt vil det være kalde netter og morgener i lang tid framover. Tidligere på dagen ble det målt lavere temperaturer enn -9 mange steder. Sibirkulda har preget Norge i lang tid, og kaldgufset er ventet å sige innover landet i mange dager til.

Først på kommende mandag ventes det plussgrader, og da såvidt over null midt på dagen. I neste uke blir det også kaldt, og det er bare midt på dagen at gradestokken ventes å bevege seg i nærheten av plussgrader. 1. mars var det for øvrig -25,6 grader.

Det var kjølig i mars i fjor også, og den kaldeste dagen på Kotsøy målestasjon var 8. mars. Da ble det målt -13,4 grader. April og mai i fjor var ikke spesielt varme om det er en trøst. 6. mars 2008 var det pluss 2,3 grader.