Fylkesutvalget stoppet boligfelt i Melhus

Nyheter

Fylkesrådmannen anbefalte fylkesutvalget å gå for innsigelse mot boligfeltet Haugen på Løvset i Melhus. Flertallet med Arbeiderparitiet i spissen har i dag vedtatt at fylkeskommunen fremmer innsigelse mot det nye boligfeltet Haugen på Løvset.

Begrunnelsen er ifølge forslaget fra Arbeiderpartiet, at boligfeltet kan utfordret målet om nullvekst i trafikken inn til og i Trondheim.

Lite felt

Området ligger fire kilometer øst for Melhus sentrum, og er på 36 dekar. Her er det planlagt 30 eneboliger og 11-12 mindre boliger. Avstanden til barneskolen er så kort at ungene kan gå til skolen, mens det vil være behov for skoleskyss til Gimse ungdomsskole fordi avstanden er over fire kilometer. Denne typen skoleskyss betales av fylkeskommunen.

I området er det busstilbud, men ikke på søndager og helligdager. Den siste bussen går klokka 20.20, konstaterer fylkesrådmannen.

Løvset kan få enda flere boliger Løvsethaugen AS har planer om å legge til rette for 30 eneboliger og 11-12 boenheter i et boligfelt på Løvset.

Byvekstavtalen

Som begrunnelse for å fremme innsigelse skriver fylkesrådmannen at reguleringsplanen er i strid med statlige planretningslinjer, regionale planer, nullvekstmålet og byvekstavtaler. Melhus formannskap har sagt til å være med i forhandlinger om byvekstavtaler, men stiller en rekke krav i forhandlingene. Byvekstavtalen skal være med på å dempe trafikken inn til Trondheim og i selve byen. To av tre arbeidstakere i Melhus pendler til Trondheim.

Fylkesrådmannen mener at selv om feltet ikke vil gi mer enn 42 boliger, er dette en prinsippsak. I tillegg mener fylkesrådmannen at mange trondheimere vil flytte til feltet, og at det lokalt ikke er behov for eneboligene.

Ap, SV, KrF, MDG og V har i dagens fylkesutvalgsmøte fremmet innsigelse mot boligfeltet. Frp, H og Sp stemte imot innsigelsen. Melhus kommune kan klage på vedtaket, og saken blir da avgjort på departementshold.

I 2014 fikk fylkesutvalget stanset boligplaner på Øysand med begrunnelsen manglende busstilbud.

Reagerer sterkt

- Det er meget betenkelig at fylkesrådmannen vil stanse boligfeltet. En innsigelse med byvekstavtalen som begrunnelse, vil i praksis bety at det ikke vil være mulig å ha boligbygging i Melhus i det hele tatt. Det er ikke busstilbud i hele kommunen, sier fylkespolitiker Lill Harriet Sandaune (Frp) som reagerer sterkt på fylkesrådmannens innstilling.

Sandaune opplyser at Fremskrittspartiet foreslo at fylkeskommunen ikke fremmer innsigelse, og begrunner det med at et enstemmig Melhus formannskap har gått inn for boligfeltet samt at det ligger skole og barnehage i nærheten.

- Det er ikke alle som ønsker å bo i sentrumsnære områder, og det vil Frp respektere. Folk som vil bo utenfor de tetteste boligområdene må få muligheten til dette. Dette handler om å gi folk mulighet til å velge hvor de vil bo. Ikke minst kan dette være et rimeligere alternativ for mange fordi prisene er høyere i de helt sentrumsnære områdene, mener Sandaune.

Det aktuelle feltet er en naturlig fortetting rundt et allerede utbygd boligfelt med mange boliger. Det er derfor klokt med hensyn til utnyttelse av infrastruktur og kollektivtilbud påpeker Henrik Kierulf fra Høyre.

- Dette er en sak som bygger opp under utvikling i hele Trøndelag, noe Senterpartiet er sterkt for. Melhus sentrum er allerede fortettet og hensynet til jordvern tilsier at konfliktfrie områder, slik som Haugen, må benyttes, sier Gunn Iversen Stokke i Senterpartiet.

Det nye boligfeltet er ikke planlagt på dyrkamark.

- Tilgang til areal for boligbygging er viktig for Melhus kommune og dette hensynet er det de folkevalgte i Melhus som kjenner best til. Det er det viktig for oss å legge til grunn i sier Pål Sæther Eiden.Svært skuffet

Varaordfører Stine Estenstad (H) sier etter at vedtaket i fylkesutvalget er blitt kjent, at hun er svært skuffet over innsigelsen.

- Begrunnelsen fra flertallet er at boligfeltet ikke er i tråd med kommunedelplanen. Vi valgte ikke å rullere kommunedelplanen denne perioden fordi det er så mange andre planer vi skal få utarbeidet. Blant planene er E6-plan og sentrumsplan. Fylkeskommunen og andre myndigheter slår oss i hodet med planer vi skal lage. Dersom vi skal rullere kommunedelplanen i hver periode, betyr det at andre planer må skyves på fordi vi har begrenset planleggingskapasitet, sier Estenstad.

Les også: Fikk nei til boligfelt på Øyåsbakkan

Nylig ble det politiske reaksjoner i Melhus formannskap på at en grunneier på Øyåsbakkan møtes med lunken holdning hos flertallsgruppa, mens det tidligere er vedtatt at boligfelt som Haugen på Løvset skal få klarsignal selv om felt ikke er med i kommunedelplanen.