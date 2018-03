- Ble påminnet om hvor urettferdig livet kan være

Nyheter

- Det var ikke en koselig film. En blir litt påminnet om hvor urettferdig livet kan være, og en blir mer takknemlig, sier Annar Gravråk (20) fra Kvål.

Var sammen med brødrene

I juli 2011 var han 14 år, og gjemte seg sammen med broren Bernt på Utøya mens Anders Behring Breivik gikk rundt på øya og lette etter ofre. Den eldre broren Knut la på svøm fra Utøya, og takket svømmelæreren for at han berget livet.

For noen uker siden så han filmen «Utøya 22. juli» som har norgespremiere på fredag. Filmen så han på Nova kinosenter sammen med støttegruppa, overlevende, pårørende, filmskapere og kriseteam. Annar så filmen på den lukkede visninga sammen med broren Bernt, mens broren Knut så den i Oslo.

- Den var ganske virkelighetsnær, og handlinga er tatt ut fra forskjellige historier, forteller Annar.

Annar tror at filmen kan komme for tidlig for noen, mens andre synes tidspunktet nå er passe. Selv kunne han ikke tenke seg å se filmen en gang til.

- En må akseptere at noen ikke vil se filmen. Jeg tror ikke den er så egnet som skolekino. En bør tenke seg om før en ser den fordi det er sterke bilder. Men den kan være en input for den som vil se hvordan det var på Utøya, sier Annar.

Annar forteller at han føler at han har fordøyd den dramatiske dagen på Utøya, og han sier at han ikke tenker så mye på Anders Behring Breivik. 22. juli var han først utenfor kafébygget, og gjemte seg først i skogen og så i hule nede ved sjøen. Han så aldri Breivik.

I tida etterpå har Annar bearbeidet inntrykkene.

- Kriseteamets oppfølging er jeg veldig fornøyd med, sier Annar.

I tida etterpå har Annar hatt kontakt med flere av dem som var på Utøya i 2011.

22. juli 2011 drepte Anders Behring Breivik først åtte i regjeringskvartalet, og forårsaket så at 69 ble drept på Utøya. I tillegg ble mange skadet. Han ble i 2012 dømt til 21 års forvaring.

Har vært tilbake

Etter 2011 har Annar vært flere ganger på ordinære sommerleirer på Utøya.

- Der trives jeg godt, og det går bra å være tilbake på Utøya igjen, forteller Annar.

Når det gjelder debatten om et minnesmerke for de 69 som ble drept på Utøya, ønsker ikke Annar å si så mye om det.

- Jeg har ikke noen kommentar til det med minnesmerke, og det får de involverte bli enige om, opplyser Annar.

- Viktig med et fint møte med Utøya Fire brødre fra Kvål var tilbake på øya der terroristen drept 69.

Sitter i kommunestyret

20-åringen har snart fagbrevet som energimontør i havn, har kjæreste og han er med i Melhus kommunestyre der han ble representant 18 år gammel. Tirsdagens møte varte fra klokka 16 til 22, og kommunestyrerepresentantene skulle pløye gjennom 1792 sider da de skulle forberede seg til møtet. Lengden på møtet har ikke virket avskrekkende. Derimot har han ikke bestemt seg for om han tar gjenvalg, og han forteller at han har frist til påske med å si ifra om hva han tenker om en ny periode i kommunestyret.

- Bruk stemmeretten Tre ungdommer fra Melhus minner om at demokrati og anledning til å bruke stemmeretten, ikke er noen selvfølge. Les her hvilke saker de er opptatt av.

Tidligere har han vært med i fylkesstyret i AUF, og er nå økonomiansvarlig i Melhus AUF. Et ungdommens hus i Melhus er en sak som opptar ham.

- Det er forskjellige forslag til hvor ungdomshuset burde være. En annen spennende sak er ny Gimse skole, forteller Annar.