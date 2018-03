Omkjøringvei på Kvål kan ikke brukes av tunge kjøretøy

Nyheter

Fredag ble Kvålsbrua påkjørt av en containerbil fra Envina slik at det oppsto skader på en tverrbjelke på vestsida av brua. Etterpå bestemte Statens vegvesen at brua er stengt for kjøretøy over 7,5 tonn.

Lastebil traff Kvålsbrua med krana Politiet rykket ut etter at en lastebil med kran tok borti Kvålsbrua.

Omkjøringsvei

En av omkjøringsveiene er Kregnesbakkan der en kan komme fra Brekkåsen/Hollum. Imidlertid er Kregnesbakkan skiltet for maks 3,5 tonn, påpeker en kvålsbygg. Mannen sier at han har henvendt seg tidligere til Melhus kommune for å høre når Kregnesbakkan får opphevet akseltrykkbegrensninga som ble innført etter utglidninger, og at han ikke har fått svar.

- Selv en traktor kan ikke kjøre i Kregnesbakkan. Hva med dem som likevel velger å kjøre der, sier mannen.

Virksomhetsleder Jakob Storrø i Melhus kommune var mandag morgen ikke klar over at Kvålsbrua var blitt påkjørt på fredag, og han sier at akseltrykkrestriksjonen på Kvålsbrua skaper flere utfordringer.

- Strekninga Lundamo-Kvål skal fungere som beredskapsvei om E6 blir stengt, og hvordan skal dette nå løses, spør Storrø.

Storrø mener at Statens vegvesen og fylkeskommunen må ta ansvar for dette. Når det gjelder Kregnesbakkan, er selve bakkene kommunalt ansvar mens resten av veien er en fylkesvei.

Skiltet feil - slipper å betale Statens vegvesen satte opp feil skilt på to fylkesveier, og dermed slipper NVE å betale erstatning for skader på veiene.

Dyr utbedring

- Utbedring av Kregnesbakkan er et ganske heftig prosjekt, og det blir ikke tatt nå. Der raste det ut første høsten jeg startet i jobben i Melhus kommune, og det kommer ikke til å skje noe umiddelbart. Utbedringa må tas grundig, sier Storrø.

Storrø minner om at det er en grunn til at det er skiltet 3,5 tonn.

- Det er av hensyn til grunnforholdene. Hvis folk kjører der likevel med tunge kjøretøy, gjør de noe ulovlig og da er det en politisak. Kommunen er ikke en politienhet, men vi kan varsle politiet, sier Storrø.

En annen omkjøringsvei er den fylkeskommunale og smale veien langs vestsida av Gaula, og det er altså denne som skal fungere som beredskapsvei om E6 blir stengt.

I 2011 da Kvålsbrua var stengt etter at en lastebil traff Kvålsbrua på østsida av brua, reagerte sjåfører på den omkjøringsveien.