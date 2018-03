Kan ikke love at Kvålsbrua blir reparert i en fei

Nyheter

Fredag skjedde det igjen: Kvålsbrua ble påkjørt av en lastebil. Denne gangen var det en lastebil fra Envina, og en ansatt som ikke vil navngis, sier at krana ikke sto i riktig posisjon. Krana slo borti tverrbjelken på vestsida av brua.

Ikke tyngre kjøretøy

I første omgang kom politiet fram til at brua ikke skulle stenges, og at trafikken kunne gå som normalt etter at krana var saget løs fra lastebilen. Kort tid etterpå innførte Statens vegvesen akseltrykksrestriksjon på 7,5 tonn, og dermed kan verken busser, utrykningskjøretøy eller lastebiler kjøre over brua.

– Vi kan ikke love at Kvålsbrua blir reparert i fei. Skaden lar seg ikke løse veldig fort, sier seksjonsleder Arild Christensen avdelinga bru og ferjekai i Statens vegvesen.

Christensen forteller at vegvesenet har kontaktet en konsulent som skal se på hvordan Kvålsbrua kan repareres.

– Først må vi få planlagt og så få på plass en entreprenør. Planen kan komme relativt raskt på plass. Bjelken må byttes ut. Problemet er at fagverket også har fått en skade, og vi må vurdere om det er mer som må skiftes ut. Det kan være aktuelt å be en lokal entreprenør om å reparere skaden, sier Christensen.

Komitéleder Mikal Kvaal (H) som selv bor på Kvål, peker på at det er store virksomheter som slakteri og steinbrudd på Kvål og som er avhengig av brua.

For å være på den sikre sida, har vegvesenet satt ned til 7,5 tonn akseltrykk. Varaordfører Stine Estenstad (H) reiser i Trønderbladet spørsmål om hva som skjer om det begynner å brenne på Rosmælen skole, og om brannbilen da må kjøre helt om Valdum bru på Lundamo. Til det svarer Christensen at det ikke kan gjøres unntak for verken brannbiler eller skolebusser.

– Vi har ikke prioritert å regne på hva Kvålsbrua kan transportere av tyngre kjøretøy om ett og ett slippes over. Dette blir et vanskelig regnestykke, sier Christensen.

I 2010 ble Kvålsbrua påkjørt på motsatt side, og brua var stengt i månedsvis før den endelig ble reparert.

– Sist var skaden mer komplisert enn den ser ut til å være nå. Vi håper å finne en enklere løsning denne gangen. Men dette er skreddersøm og vi har ikke deler på lager, sier Christensen.

Skoleskyssen

For skoleelevene får vektbegrensninga konsekvenser. Siden skolebussene ikke kan kjøre over Kvålsbrua, har AtB laget et nytt skyssopplegg. Elever som går på Lundamo ungdomsskole og som skulle ha kjørt skolebuss over brua, må gå av bussen i Kvål sentrum. Deretter går de ned til Kvålsbrua, over den og fram til skolebussen som venter ved Folkets Hus.

Rosmælen skole har få skoleelever som tar buss over brua, opplyser virksomhetsleder Aud Jorun Underdal.

Omkjøringsveier

Det er to omkjøringsveier for tungtrafikken. Den ene er en smal fylkesvei på vestsida av Gaula og går mellom Lundamo og Kvål, og denne skal fungere som en beredskapsvei hvis E6 er stengt. Virksomhetsleder Jakob Storrø peker på at beredskapsfunksjonen ikke er i orden ettersom tyngre kjøretøy ikke kan bruke E6.

Den andre omkjøringsveien er via Kregnesbakkan. Leidulf Gravråk forteller at han og flere andre har forsøkt å ta opp at det er bare 3,5 tonns trykk i Kregnesbakkan, og at selv ikke traktorer da kan passere.

– Utbedring av Kregnesbakkan er et ganske heftig prosjekt, og det blir ikke tatt nå. Der raste det ut første høsten jeg startet i jobben i Melhus kommune, og det kommer ikke til å skje noe umiddelbart, sier Storrø.