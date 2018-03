Anker dommen på 14 års fengsel

Nyheter

Forsvarer Arve Opdahl opplyser at den drapsdømte 27-åringen fra Melhus anker fengselsdommen fra Frostating lagmannsrett til Høyesterett. 27-åringen er dømt for å ha drept Råger Holte (38) på Ler med bajonett. Ifølge aktor Per Morten Schjetne ble Holte drept med 160 bajonettstikk hvorav 8-9 var i rygg og nakke. Flere av stikkene ble påført Holte etter at han var død. 27-åringen har hevdet at drapet skjedde i nødverge, og at han ikke husker mer enn 5-10 stikk.

Ifølge Frostating lagmannsrett mangler Lerdrapet sidestykke i Norge når det gjelder antall knivstikk.

Ankeerklæring

Ankefristen gikk ut på fredag, og Opdahl uttalte til Trønderbladet at han ville vente med å si noe om mulig anke i dag. Nå har altså Opdahl sendt ankeerklæring på vegne av 27-åringen.

- Ankeerklæring er innsendt på fredag. Nærmere begrunnelse vil bil utarbeidet når jeg har hatt en ny konferanse med klienten, opplyser Opdahl i ei tekstmelding til Trønderbladet.

I Frostating lagmannsrett ble 27-åringen dømt til 14 års fengsel, og unngikk forvaringsstraff. Juryen kom fram til at 27-åringen var skyldig i drap. I lagmannsretten tilsto 27-åringen at han drepte Holte 24. januar i fjor, men mente altså at det skjedde i nødverge etter at han skal ha blitt angrepet av Holte.

27-åringen tok betenkningstid da lagmannsretten hadde kommet med dommen. Sør-Trøndelag tingrett dømte 27-åringen til 15 års forvaring for å ha drept Råger Holte (38) på Ler.

- Vi er godt fornøyd med at det ikke ble forvaringsdom. Det som er særlig positivt i dommen, er at dommerne mener at domfelte er inne i en ny og bedre fase der han kan få nytte av rehabilitering som fengselsystemet kan gi, sier forsvarer Arve Opdahl til Trønderbladet etter at dommen falt i Frostating lagmannsrett.

Forsvarer Christian Wiig er også fornøyd med at det ikke ble forvaringsstraff.

- Å sitte på forvaring er noe helt annet enn fengselsstraff. Med forvaringsstraff risikerer du å sone resten av livet, sier Wiig som også sa at han ikke ville anbefale 27-åringen å anke.

Statsadvokat Per Morten Schjetne som var aktor i tingretten og lagmannsretten, sier at han på onsdag vil sende sin innstilling til Riksadvokaten når det gjelder anke eller ikke.

- Jeg kommer ikke til å uttale meg om hva jeg mener er riktig å gjøre i saken, sier Schjetne.

I Frostating lagmannsrett omtalte aktor drapet som brutalt og grusomt.

Riksadvokaten har to uker på seg til å komme med en innstilling etter at aktor Schjetne har sendt inn sin innstilling.