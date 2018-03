Yngstemann vant fruktkurven

Nyheter

30 møtte fredag opp til marsutgaven av Early Birds i Melhus, og trosset -13,5 grader. Det ble en frisk gåtur fra Melhus rådhus og retning Søberg mens det ble gradvis lysere og måneskinnet ble svakere.

En av deltakerne var Oskar Kvammen (16) som går på Melhus videregående skole.

- Jeg sto opp klokka 06 for å være med på Early Birds. Det var ikke tungt å stå opp så tidlig, og jeg anbefaler andre på min alder å bli med, sier Kvammen.

Under loddtrekkinga vant han fruktkurven.

Hvem skaffer flest morgentrimmere? Melhus tar imot utfordringa fra Midtre Gauldal, og lover kamp om hvem som har flest på Early Birds fredag morgen.

Rådgiver Signy Ryther Overbye i Melhus kommune forteller at elever på Melhus videregående skole vil bli utfordret til å være med på Early Birds ved senere anledninger. Early Birds arrangeres en gang i måneden for å støtte opp om Trondheims VM-søknad for 2023, og for å fremme folkehelsen.