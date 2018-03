Trafikkulykke på E6 ved Støren

Nyheter

Politiet melder at det har vært ei trafikkulykke fredag morgen fire kilometer sør for Støren. Ulykka var på E6, og skal ha vært en påkjørsel bakfra. Nødetatene har rykket ut. Minst to personer er sendt til sykehus.

Operasjonsleder Viola Elvrum i Trøndelag politidistrikt forteller at det i forkant av ulykka var kraftig oppbremsing på grunn av et dyr i kjørebanen.

- To personer er sendt med luftambulanse. Ett barn har løsnet fra barnestolen under ulykka og har fart inn i ei bilrute, sier Elvrum.

To biler var involvert i ulykka, og totalt tre personer var med i ulykka som skal ha skjedd ved Snøan. Alle tre er sendt til helseundersøkelse. Bilene har fått store materielle skader,og ble hentet av bilberger. E6 ble først stengt og så gjenåpnet, opplyser operasjonslederen. Politiet opplyser at sak blir opprettet etter ulykka.