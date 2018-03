Lastebil traff Kvålsbrua med krana

Nyheter

Politiet rykket ut til Kvålsbrua etter at en lastebil med kran har tatt borti Kvålsbrua. Dette meldte politiet på Twitter klokka 13.29. Statens vegvesen ble varslet om hendelsen. Skadeomfanget på brua var uklart etter ulykken. Kvålsbrua ligger på Bennavegen (fylkesveg 6590).

Klokka 16 meldte vegtrafikksentralen at Kvålsbrua er midlertidig stengt for kjøretøy over åtte tonn.

En lastebil fra Envina kom fra vestsiden av Gaula og var på vei over Kvålsbrua, og kranen traff bjelkelaget på vestsiden av brua slik at kranen ble slått av, opplyser politibetjent Tommy Aune. Entreprenøren Svevia vurderte skadeomfanget, og konkluderte med at det er trygt å bruke brua. Det var manuell dirigering på stedet etter ulykken.

På østsiden var det ene kjørefeltet sperret av lastebilen, som måtte få kranen sagd av før den kunne kjøre vekk. En ansatt i Envina som ikke vil navngis, forteller at krana på lastebilen ikke sto i riktig posisjon slik at den traff bjelkelaget.

Kvålsbrua mørklagt - Skolebarna må gå i mørket!

Dette er ikke første gang Kvålsbrua har blitt påkjørt. I oktober 2010 ble brua påkjørt av en grusbil, og den var stengt fram til februar 2011. Skaden denne gangen er på motsatt side av skaden i 2010. Kvålsbrua ble bygd i 1953.