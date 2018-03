Sju hunngauper er skutt i vinter

Nyheter

Fylkesmannen i Trøndelag opplyser at det er skutt sju hunngauper ved utgangen av februar, og at kvoten for hunngauper ikke er blitt fylt under jakta i vinter. Kvoten var på ni voksne hunngauper. Dersom hele hunngaupkvoten hadde blitt skutt, ville hele gaupejakta ha blitt stoppet.

Siden kvoten ikke er oppfylt, har rovviltnemnda for Midt-Norge besluttet å åpne for jakt på reservekvoten, og da i indre Namdal.

Kvotejakta på gaupe starter på torsdag Klima- og miljødepartementet mener gaupebestanden er under bestandsmålet, men tillater at fire gauper kan skytes i Sør-Trøndelag.

Rovviltnemnda fattet 26. oktober i fjor vedtak om at det kunne skytes 27 gauper under årets jakt, og at reservekvoten skulle være på fire dyr. Dette var ikke Klima- og miljødepartementet helt enig i, og satte som krav at dersom kvoten på ni hunngauper ble felt, skulle tilleggskvoten ikke benyttes og jakta skulle stanses.

I gamle Sør-Trøndelag ble det åpnet for felling av fire gauper.