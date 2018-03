Ankefristen går snart ut for dommen i Lerdrapet

Nyheter

Både forsvarer Arve Opdahl og aktor Per Morten Schjetne holder kortene tett til brystet når det gjelder anke av dommen på 14 års fengsel etter drapet på Råger Holte. Mens Sør-Trøndelag tingrett dømte 27-åringen fra Melhus til 15 års forvaring, lød dommen i Frostating lagmannsrett på 14 års fengsel og 200.000 kroner i erstatning.

27-åringen varslet da dommen ble avsagt, at han tok betenkningstid. Han fikk ikke medhold i at drapet 24. januar i fjor skjedde i nødverge. I lagmannsretten tilsto han å ha drept Råger Holte, og sa at han husket bare 5-10 stikk.

- Voldsomt og brutalt

Ifølge aktor Schjetne ble Holte påført 160 stikk hvorav noen i rygg og nakke. Ifølge dommerne framstår drapet som voldsomt og brutalt - utført med stor kraft og aggressivitet. Mange av bajonettstikkene ble utført etter at Holte var død ifølge dommen.

Drapstiltalt 27-åring fra Melhus er dømt til 14 år i fengsel I Frostating lagmannsrett er 27-åringen som er tiltalt for å ha drept Råger Holte (38) med over 100 bajonettstikk, dømt til fengselsstraff og ikke forvaring. Straffen i lagmannsretten ble 14 år.

Forsvarer Christian Wiig har overfor Trønderbladet sagt at han ikke ville anbefale 27-åringen å anke til Høyesterett. Forskjellen på forvaringsstraff og fengselsstraff er blant annet at påtalemyndigheten kan be om forlengelse når minstetida for forvaring er ute, og aktor har beskrevet forvaringsstraff som en livstidsdom i praksis.

Venter

– Fristen utløper fredag. Det blir ikke gitt noen opplysninger eller kommentarer før over helga, opplyser forsvarer Arve Opdahl i ei tekstmelding til Trønderbladet.

Aktor Schjetne sier at han vil ta med i vurderinga hva 27-åringen og forsvarerne hans kommer fram til når det gjelder anke.

– I midten av neste uke vil jeg sende over min innstilling til Riksadvokaten, og jeg har foreløpig ikke avgjort hva jeg vil anbefale. Min innstilling er intern, og det er først når Riksadvokaten har avgjort saken at det blir kjent om vi anker eller ikke. Fristen er 14 dager fram i tid, sier Schjetne.