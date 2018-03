21-åring med Sp-fortid er ny leder i Melhus KrF

Nyheter

På årsmøtet til Melhus KrF 27. februar ble et nytt styre valgt. Styret består av leder Daniel Myhren Hovind (bildet), og styremedlemmene Anna Lina Mørreaunet Holm, Marit Skaanes, Jan Arne Bremnes og Hans Byfuglien. Varamedlemmer er Jon Roar Bruholt, Inger Skarsem Sortland og Solrun Gustad Løvås.

Frykter legemangel Melhus har ledige legestillinger, og har ikke nok søkere.

Daniel Myhren Hovind er valgt som leder for ett år for Melhus KrF. Han er 21 år gammel og kommer fra Løvset. Han studerer politisk økonomi på NTNU. Myhren Hovind var tidligere medlem av Senterpartiet og var blant annet leder av Sør-Trøndelag Senterungdom, men han byttet parti etter at han opplevde KrF som et mer passende alternativ.

Styret ser fram til å begynne arbeidet. Et sentralt tema i denne perioden blir nok å se framover mot neste kommune og fylkestingsvalg, skriver de i en pressemelding.