Resten av livet på streng diett

Nyheter

Denne onsdagen holder Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Unge funksjonshemmede og Nasjonalt kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) en konferanse kalt Sjeldendagen.

Kaisa Haugen (18) fra Hell er en av dem lever med en sjelden diagnose. Kaisa har diagnosen PKU, en metabolsk sykdom som gjør at hun mangler det enzymet i kroppen som bryter ned protein.

Ikke hamburger

– Det betyr at jeg må gå på streng diettbehandling hele livet. Jeg må droppe alt av kjøtt, fisk, linser, egg og melkeprodukter. Jeg tåler lite, jeg kan for eksempel ikke spise en hamburger. Teknisk sett er det mulig, men praktisk sett er det utelukket. Dette forteller Haugen i en pressemelding fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FF).

Det er spesielt viktig for unge med PKU å følge diett, for å unngå store mengder protein i blodomløpet. Det kan i verste fall kan gi en hjerneskade. Da Kaisa var 13 år, midt i ungdomstiden, begynte hun å slite med å følge dietten og gikk av behandlingen i en periode. Nå har hun lært seg å leve med sykdommen og er tilbake på diett. I Norge lever over 30 000 med en sjelden diagnose.

Frykter legemangel Melhus har ledige legestillinger, og har ikke nok søkere.

Lite kunnskap

Kompetansen om sjeldne diagnoser er ofte mangelfull, noe pasientene får kjenne på kroppen, ifølge Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Å leve med en sjelden sykdom kan være krevende. En diagnose regnes som sjelden når færre enn 1 av 10.000 personer har diagnosen. Det betyr at det er færre enn ca. 500 personer med hver diagnose i hele landet.