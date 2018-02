Nyheter

- Her er det plass til flere. Vi kjører opp løypene ved behov for å lage best mulig skiforhold til enhver tid. På kjølen er det veldig bra med snø, sier løypekjører Kjetil Øyum.

Øyum er blant dem som på frivillig basis, kjører opp løyper på Skjetnemyra og på Kregneskjølen. Han forteller at det er bra med snø i marka, og at alt ligger til rette for flotte skiturer. Løypetraseen er blitt utbedret, og det har gitt enda finere forhold for skiløpere.

- Folk er ute i løypene selv om det er kaldt. Vi ser at veldig mange barnefamilier legger skituren til lysløypedelen, sier Øyum.

Øyum gleder seg over den store bruken av skiløypene, og han forteller at det er lite konflikter å spore når det gjelder medtakelse av hund i løypene.

- Stort sett har folk hundene i bånd, sier Øyum.