Trafikkontrollen UP hadde onsdag på E6 på Lundamo, viste at ikke alt var på stell hos bilistene. Politiet melder at det var totalt 46 tunge kjøretøy.

Av disse fikk fem gebyr for ikke å ha brukt bilbelte, og det ble utstedt to forenklede forelegg for håndholdt mobil.