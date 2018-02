Skal bruke milliarder på fylkesveiene

Nyheter

I år vil Trøndelag fylkeskommune bruke vel 900 millioner kroner på vedlikehold av fylkesveier og 2,5 milliarder kroner til investering i nye veier, ifølge ei pressemelding.

Bomveiene

1,7 milliarder kroner er satt av til fire bomveiprosjekter, og disse er Fosenvegene, Laksevegen, strekninga Dyrstad-Sprova-Malm og strekninga Sandmoen-Tanem. Alle fire strekningene er under full utbygging.

Dessuten setter fylkeskommunen av penger til skredsikring av fylkesveg 723 Paulen-Ryssdalen og fylkesveg 14 Berfjorden.

De myke trafikantene får 62 millioner kroner til gang- og sykkelveier, og seks strekninger skal bygges i år ifølge pressemeldinga.

Telehiv og asfalt

Vann er en stor utfordring for veiene, og i vinter har frosset vann ført til telehiv med påfølgende oppsprekking av veiene. Fylkespolitikerne vil at det først og fremst skal være fokus på fjerning av vann for å forebygge telehiv og forsterking av grunn. Videre vil fylkeskommunen bruke penger på oppgradering av bruer og tunneler.

Asfaltering er ikke glemt, og fylkeskommunen vil legge asfalt på 210 kilometer vei, utføre vedlikehold på 65 bruer, skifte ut rekkverk samt få utført elektroarbeider i tunneler.