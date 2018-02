Populært kuslipp på Skjetlein

Nyheter

I fjor var 11.500 besøkende innom et av totalt 32 Åpen økologisk gård-arrangementer over hele landet. Nå er det snart klart for en ny runde, for påmeldingene er i gang, og det er plass til 25 arrangører.

Åpen økologisk gård er en unik mulighet for gårdbrukere til å skape en møteplass og åpne gården for et enda større publikum, framholder arrangørene i en pressemelding. Andelsgårder får nå en spesiell oppfordring om å delta.

Bygdøy og Skjetlein

Åpen økologisk gård er et årlig arrangement i regi av Oikos – Økologisk Norge og Biologisk-dynamisk Forening som finner sted på våren og på sensommeren.

Åpen økologisk gård-arrangementene i fjor var fordelt på 16 fylker, hvorav 10 av arrangørene var biodynamiske gårder og 10 var andelslandbruk.

Kuslipp på Bygdøy Kongsgård i Oslo og på Skjetlein videregående skole på Leinstrand trakk desidert flest publikummere, til sammen i underkant av 6000 besøkende.

Opplevelser og kunnskap

Åpen økologisk gård er en arena for å skape entusiasme og formidle kunnskap om økologisk og biodynamisk matproduksjon og gårdsdrift gjennom sanseopplevelser.

Som publikum og forbruker får man en større nærhet til hvor maten kommer fra og en forståelse for verdien av matproduksjon. På gården kan besøkende høre fortellinger fra bonden, kulturelle og faglige innslag, bli med på natursti for barn og voksne, hypping av poteter, oppleve smakfull mat og handle ferske økologiske og biodynamiske råvarer.

Andelsgårder

Oikos – Økologisk Norge og Biodynamisk Forening oppfordrer spesielt andelsgårder til å melde seg på Åpen økologisk gård. Andelslandbruk er en viktig bidragsyter for å spre kunnskap om produksjon av økologisk mat.

Gjennom Åpen økologisk gård har man mulighet til å åpne gården for et enda større publikum, gi forbrukere mulighet til å få nærhet til og kunnskap om økologisk og biodynamisk produksjon i tillegg til å skape en møteplass mellom produsent og enda flere forbrukere, mener arrangørene.

På Åpen økologisk andelsgård kan man legge til rette for å øke kunnskap rundt dyrking og gårdsdrift, og arrangere kurs og foredrag, markvandring og omvisning.