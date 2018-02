Dømt for trygdesvindel

Nyheter

Mannen i 50-årene var tiltalt for å ha bedratt NAV Melhus for 374.265 kroner i løpet av en toårsperiode. Ifølge tiltalen jobbet mannen selv om han fikk uførepensjon med barnetillegg.

Da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett, erkjente mannen seg skyldig etter tiltalebeslutninga. Men han var ikke helt enig i at han var skyldig fordi han mente at han ikke hadde vært klar over at han fikk full uførepensjon samtidig som at han var i jobb i et transportselskap. Utbetalinga skjedde i perioden 2012-2014.

Tiltalte forklarte i retten blant annet at han hadde vært i e-postkontakt med en NAV-ansatt han ikke husket navnet på, og at han hadde fobi mot åpne postsendinger. Retten viser til at mannen fikk varsel om at inntekta hans ville bli kontrollert og at han førte opp pensjonsinntekta i selvangivelsene. Ifølge retten har mannen forsøkt å bortforklare ting. Kontrollen avdekket at han hadde hatt for stor inntekt til å kunne få uførepensjon. Ifølge retten ville tiltalte rette opp en anstrengt økonomi ved å unnlate å varsle NAV.

Aktor hadde lagt ned påstand om 75 dagers ubetinget fengsel, og dette mente retten i hvert fall ikke var for mild straff. Retten har påpekt at saken er blitt liggende lenge hos påtalemyndigheten, og at det foreligger brudd på EMK artikkel 6 (tiltaltes krav på rettferdig rettergang).