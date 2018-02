13 millioner kroner til fredede bygg i Trøndelag

Nyheter

I år fordeler Riksantikvaren over 153 millioner kroner til fylkeskommunene. Riksantikvaren fordeler årlig tilskudd til istandsetting av fredede hus i privat eie. Midlene går til fylkeskommunene, som igjen deler ut tilskudd til lokale eiere.

- De som eier private fredede bygg gjør en formidabel innsats for vår felles kulturarv. Dette verdsetter vi høyt, og regjeringen har økt bevilgningen med nær 30 prosent fra 2014. Over 150 millioner kroner går nå til å vedlikeholde disse viktige kulturminnene. Det er helt avgjørende at våre fredede bygg er i bruk, ellers forfaller de. De private eierne over hele landet fortjener stor takk og honnør for den innsats de gjør for å ta vare på kulturarven, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

I år er det Oppland (14,5 mill.), Hordaland (14,5 mill.) og Trøndelag (13 mill.) som får de største summene. Midlene deles ut med en oppfordring om at også fylkeskommunene gir tilskudd til sine fredede bygninger.

75 prosent av tilskuddene går til fredede bygninger. De resterende 25 prosentene går til fredede kulturmiljøer og andre særlig verdifulle kulturminner, inkludert kystkultur, kulturmiljøer og landskap. Nytt av året er den økte satsingen på tilstandsregistrering av fredede bygg i privat eie.