Rask dom etter promillekjøring

Promillekjøringa i Soknedal i Midtre Gauldal i januar endte med fengsel i 21 dager, 12.000 kroner i bot og tap av førerkortet i to år. Om han vil ha førerkort igjen, må 28-åringen avlegge ny førerprøve igjen.

Det var klokka 02 natt til 20. januar i år at mannen var ute og kjørte i Soknedal. Ifølge tiltalen viste en utåndingsprøve nesten 1,5 time etterpå at han hadde en promille på 0,81. Imidlertid mener retten at promillen under kjøreturen må ha vært 1,6. Retten skriver i dommen at dette er en meget høy promille, og at det er straffeskjerpende at han hadde med to passasjerer. Saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett 18. februar.

Sjåføren fikk redusert straffen fordi han ønsket tilståelsessak og tilsto i retten. I retten vedtok han dommen.