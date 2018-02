Politiet ble ikke varslet om den alvorlige snøscooterulykka

Nyheter

En mann i 20-årene fikk beinbrudd og indre skader under ei snøscooterulykke ved Håen i Melhus, forteller politioverbetjent Svein Erik Halvorsen. Ulykka skjedde i 03-tida natt til lørdag ifølge Halvorsen.

Mistenkt

– Mannen er mistenkt for ulovlig snøscooterkjøring og for kjøring i ruspåvirket tilstand, sier Halvorsen.

Flere skal ha hørt at det var ei snøscooterulykke. I området ligger det flere hytter.

Ble ikke varslet

– AMK ble varslet om ulykka, og mannen ble brakt til St. Olavs hospital i helikopter. Først i ettertid fikk politiet rede på at det hadde vært ei ulykke, og det har ikke vært korrekt varsling i denne saken. Snøscooterulykke med ikke ubetydelig skadeomfang er å betrakte som ei trafikkulykke, og da skal politiet varsles. Det må folk forholde seg til. Vi etterforsker både selve ulykka og hvorfor politiet ikke fikk melding, sier Halvorsen.

Lørdag var politiet i området for å kontrollere snøscooterkjøringa, og har opplyst til Trønderbladet at de ikke fikk høre noe om at det hadde vært ei ulykke natta før.

Avhører vitner

Politiet er i gang med å avhøre vitner, og har vært på stedet der ulykka skjedde. Ifølge Halvorsen er den skadde mannen ikke avhørt ennå.

– Foreløpig vet vi ikke så mye om hendelsesforløpet, sier Halvorsen.

Ett annet moment politiet etterforsker, er om mannen hadde gyldig løyve for snøscooterkjøring. Av hensyn til etterforskninga vil politiet ikke gå ut med så mange detaljer ennå.

Operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt bekreftet onsdag ordet gapkjøring som Trønderbladet hadde fått referert fra en kilde, om kjøringa i forkant av ulykka.

Både Statens naturoppsyn og politiet har hatt kontroller ved blant annet Håen i det siste, og har hatt en rekke forhold å sette fingeren på.