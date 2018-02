To rådyr ble påkjørt

Nyheter

Politiet har fått melding om to rådyrpåkjørsler onsdag morgen. Operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt forteller at den ene meldinga kom fram en bilist ved Økdalskrysset i Budal klokka 07.15.

- Melder kom over et rådyr som var påkjørt. Han fikk avlivet det og lagt det i brøytekanten. Stedet er blitt merket med refleksvest, sier Handegard.

Operasjonslederen anmoder folk om å varsle fra til politiet om de er klar over at de har kjørt på et dyr, og han sier at det kan ha betydning for utbetaling på bilforsikringa.

Den andre meldinga kom klokka 05.50 fra en bilist som hadde kjørt på et rådyr ved Langåsvatnet på Hølonda. Bilisten hadde ifølge operasjonslederen fått skade på bilen. Melderen ble satt i kontakt med fallviltgruppa i Melhus.