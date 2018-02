Nyheter

Politiet rykket onsdag ut da de fikk melding om en hensatt bil ved et hyttefelt i Dragsten. Det viste seg at bilen var påsatt stjålne kjennemerker, og at den var meldt stjålet fra Skaun tidligere i februar.

Tre personer ble pågrepet av politiet, og disse ble brakt til politihuset. Ifølge politiet er i alle fall to personer kjenninger av politiet.

I den stjålne bilen fant politiet det som kan være tyvegods, og i hyttefeltet i Dragsten kom en hundepatrulje over ei hytte der det har vært innbrudd.