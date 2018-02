Må betale millioner til strømkundene

Nyheter

Lange og mange strømbrudd kan koste for nettselskapene. Strømkunder har krevd over 70 millioner kroner de siste fire årene. Det viser tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat fra 2013 til 2016, melder P4. Kundene har rett til å få penger tilbake fra nettselskapene for strømavbrudd som varer i 12 timer eller mer.

– Det gjør nettselskapene mer motiverte for å ha linjer som tåler det uværet vi får mer av i dette landet, sier direktør Per Sanderud i Norges vassdrags- og energidirektorat. Denne vinteren har mange opplevd lange strømbrudd både på Sørlandet og indre Østlandet på grunn av enorme snømengder.