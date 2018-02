Reddet ned fra fjellet

Nyheter

En far og to sønner ble hentet ned fra Gynneldfjellet i Soknedal på søndag etter at familiemedlemmer hadde ringt politiet.

- Familien visste ikke hvor de var. Vi fikk melding klokka 16.31, og fikk opplyst at det var veldig isete, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt.

Aaslund forteller at det ble gitt råd og veiledning fra Hovedredningssentralen, og at det ble sendt ut Røde Kors-mannskaper fra Soknedal.

- Røde Kors hentet dem ned. Oppdraget var ferdig klokka 19.30, sier Aaslund.