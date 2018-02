Mist ikke mobilen i skiheisen

Nyheter

Er du en av dem som tar turen til et alpinanlegg for å kjøre på ski i vinterferien, er det lurt å passe litt ekstra på mobiltelefonen om du tar den med ut i bakken. Mange ender opp med å miste mobilen, i skiheisen eller i bakken.

Det er lov å være uheldig, men ikke alle mobiltabber i alpinanlegget dekkes av forsikringen, advarer Tryg Forsikring i en pressemelding.

– Om du mister mobilen mens du er i skiheisen og du ikke finner den igjen, dekkes ikke det av forsikringen. Hverken av reiseforsikringen eller innboforsikringen din. Mange bruker tiden i skiheisen til å sjekke eller legge ut meldinger, men kalde fingre og mobiltelefon er ingen god kombinasjon, sier Roy Vetaas, reiseekspert hos Tryg Forsikring.

Tusenvis hvert år

Hvert eneste år erstattes tusenvis av mobiltelefoner som er blitt borte eller skadet. I 2016 mottok Tryg Forsikring nær 7000 innmeldte erstatningssaker for mobiltelefon, til en verdi av over 14 millioner kroner.

En reiseforsikring og innboforsikring dekker mye, men ikke at du mister eller glemmer ting. Skulle derimot andre ødelegge eller stjele tingene dine, stiller det seg annerledes.

– Dersom du blir frastjålet mobilen i skianlegget, eller andre er skyld i at den blir skadet, kan en god reiseforsikring hjelpe deg. I tillegg kan en innboforsikring med ekstradekning hjelpe deg om du mister eller skader mobilen etter en uventet hendelse i skibakken, sier Vetaas.

Gjelder i Norge også

En innboforsikring har vanligvis en egenandel, så ofte er det mobilens verdi som avgjør om den blir erstattet. Mange tror en reiseforsikring kun gjelder hvis man er på tur i utlandet, men de aller fleste gjelder også når du ferierer i fjellheimen i Norge.

Uansett lønner det seg sjelden å forsøke å lure til seg fordeler når man melder mobilen inn som forsvunnet.

– Å lyve på forsikringen er veldig alvorlig. Blir du avslørt i svindel risikerer du å bli anmeldt, droppet som kunde og ikke få tilbake penger i det hele tatt. Vi har gode rutiner for å avdekke forsøk på svindel, sier Vetaas.

Trygt i lomma

Oppfordringen fra Tryg Forsikring er altså å sørge for at mobilen ligger trygt i en lomme i skijakken med glidelåsen igjen mens du sitter i skiheisen. Så får du heller dra frem mobilen når du er kommet ut av skiheisen. Da er sjansen for at du står der uten mobil før neste heistur betraktelig mindre.