Du kan bestille nytt førerkort på nett

Nyheter

Statens vegvesen er ute med en gladmelding til deg som har vært så uheldig å miste førerkortet sitt: Nå kan du enkelt melde fra på vegvesen.no og bestille nytt, forteller vegvesenet i en pressemelding.

(For ordens skyld; dette handler om førerkort som er kommet bort, og ikke er mistet av andre årsaker. f. eks. at sjåføren har kjørt for fort).

Før: Du måtte melde fra

Statens vegvesen og politiet mottar hvert år ca. 78 000 meldinger om tapte førerkort.

Før måtte du dra på trafikkstasjonen eller til politiet for å melde fra. Men nå kan du gjøre det enkelt på vegvesen.no.

- Hvis førerkortet ditt er borte, må du melde det tapt. Om du ikke har funnet det igjen innen fire uker, kan du nå bestille nytt førerkort på nett, sier Jan Erik Myhr i Statens vegvesen Region midt.

Det er ulovlig å kjøre uten å ha med førerkortet i Norge. Blir du stoppet blir det 500 kroner i gebyr.

Gamle førerkort

Selv om de aller fleste kan melde førerkortet tapt på nett, er det fortsatt en del som må møte på trafikkstasjonen for å bestille nytt etter de fire ukene.

Dette gjelder blant annet hvis førerkortet ditt er utstedt før 1.1.2012 og du ikke har tatt nytt bilde på trafikkstasjonen, du har byttet navn eller dine førerkortklasser har utløpt og må fornyes.

Midlertidig kjøretillatelse

- Når du melder førerkortet tapt på vegvesen.no/dinside, får du en midlertidig kjøretillatelse. Denne må du skrive ut på papir og ta med deg sammen med legitimasjon når du kjører, sier Myhr. Den er gyldig for kjøring i Norge, Sverige, Danmark og Finland i opptil tre måneder.

Flere digitale tjenester

- De siste par årene har Statens vegvesen lansert en rekke digitale tjenester på nett, slik at du i mange tilfeller ikke lenger trenger å dra til en trafikkstasjon, sier Myhr.

Når du logger deg inn på Din side på vegvesen.no finner du disse tjenestene:

Dine kjøretøy

Se oversikt over kjøretøy registrert i ditt navn

Se kjøretøyopplysninger

Send og motta salgsmelding

Se status for omregistrering og betal omregistreringsavgiften

Meld tap av vognkort/last ned midlertidig vognkort

Bestill kjøretøykontroll

Søk om personlig bilskilt

Ditt førerkort