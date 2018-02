Nyheter

AudioPlus har gått konkurs, opplyser Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo. Det konkursrammede firmaet har flere avdelinger, og deriblant på Støren og i Melhus sentrum. De har også avdelinger på Hitra, Steinkjer, Hemne, Stjørdal og Trondheim.

Advokat Frode Kvernrød sier at alle avdelingene er konkurs, og at samtlige ansatte er sagt opp.

- Det var 12 ansatte. Etter det jeg har fått kjennskap til, har tidligere ansatte fått tilbud om å kjøpe aktiva av panthaverne, sier Kvernrød.

Sju krav er meldt inn, og det største kravet kommer fra Soknedal sparebank som har meldt inn et krav på omtrent to millioner kroner. Kvernrød forteller at den oppgitte gjelda i konkursbegjæringa er 5,2 milloner kroner. Eierne av AudioPlus er Jorid Løkken, Salvesen & Thams invest og fem ansatte. Årsaken til konkursen er ifølge Kvernrød, at eierne så at de ikke var i stand til å betjene gjelda.

Blant tilbudene firmaet har gitt, er hjelp med høreapparater og skifte av batterier.

- Såvidt jeg vet, har ingen betalt for høreapparat på forhånd. Pasientene blir nok hjulpen av dem som starter på nytt, sier Kvernrød.

1. mars blir det skiftesamling i Sør-Trøndelag tingrett. Kvernrød forteller at tingretten behandlet konkursbegjæringa 30. januar.