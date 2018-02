Kjørte inn i lyktestolpe på E6

#Melhus . Trafikkuhell på E6 Melhus. Et kjøretøy har havnet inn i atuovernet og sperrer E6. Uvisst personskade. Politi/brann/amb.

En bil kjørte inn i en lyktestolpe og havnet i autovernet på Melhus lørdag.

Politiet meldte om uhellet på Twitter klokka 11.32.

E6 ble sperret, men åpnet etter en halvtimes tid, ifølge Adressa.n o. Det var to personer i bilen, og en ambulanse ble tilkalt. Men det viste seg at ingen var blitt skadet.

- Det var en uerfaren fører under opplæring som kjørte bilen som kjørte inn i en lyktestolpe før den havnet i autovernet. E6 ble derfor sperret i sørgående retning en halvtimes tid, mens politiet regulerte trafikken på stedet. Ulykken skjedde like ved avkjøringsrampa til Melhus sentrum, så det var gode muligheter for omkjøring, forteller operasjonsleder Wiktor Pedersen ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.