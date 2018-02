Nyheter

Det er mange frisører i Gauldalen, men innehaver av Bentes Salong, Signe Hyttebakk, har stor tro på framtida. Hun har investert mange hundre tusen kroner på oppussing av salongene på Støren og Lundamo.

– Mitt inntrykk er at alle salongene i Gauldalen har bra med kunder. Vi har en stabil kundemasse, og ser også at vi trekker nye ved å ha oppdaterte lokaler og flinke ansatte, sier Hyttebakk.

Daglig leder ved salongen på Støren, Marte Skjærvold, sier de har mye å gjøre.

– Vi gleder oss over at kundene kommer, og mange synes vi har fått det fint, sier Skjærvold.

Skaper nysgjerrighet

Signe Hyttebakk tror at nye lokaler og nytt utstyr skaper nysgjerrighet. Salongen på Lundamo er den siste som ble pusset opp. Alt av stoler og utstyr er nytt, og vaskene har fått massasjefunksjon.

– Dette er nesten som å komme på spa?

– Ja, det er viktig å gi det lille ekstra. Konkurransen innen frisørbransjen er ganske stor, sier Hyttebakk.

Vurderte flytting

Innehaveren vurderte å finne seg større lokaler på Støren, etter å ha drevet her i rundt 12 år. Men Signe ville helst fortsette i et mindre og intimt lokale, og valgte heller å overta salongen på Lundamo høsten 2016. Mange av hennes kunder bor nedover mot Melhus, og da passet det godt med en salong på Lundamo. Her er det pusset opp i litt mer trendy stil, mens salongen på Støren har mer rustikk preg.

– Det er på Lundamo vi forventer størst økning. De ansatte veksler mellom å jobbe på Støren og Lundamo. Alle er sterke i faget sitt, og det er vårt fremste kvalitetsstempel, sier Signe Hyttebakk, som for tida har mammapermisjon.

Bentes Salong har ti ansatte, inkludert Signe Hyttebakk.

Ny frisør på Melhus Frisørhuset Melhus drives av tre damer, hvor alle tre driver hvert sitt enkeltmannsforetak. Ann Elin Holm startet opp denne uka, og er spent på sin nye tilværelse.