Nyheter

To biler kolliderte på E6 ved Jaktøyen et stykke nord for Brubakktunnelen fredag kveld i 21.40-tida. Alle involverte var uskadd og ingen ble transportert inn for behandling etter sammestøtet.

Kollisjonen skjedde da den ene bilen som kom nordfra, kom over på feil side av midtdeleren og traff en bil som var på vei mot Trondheim.

Det ble tatt beslag i førerkortet til føreren av bilen som fikk bilen på feil side av midtdeleren, ei dame i 40-åra fra Terråk. I den andre bilen som hører hjemme i Åndalsnes, satt et barn og mora som er i 50-åra.

Ei felle

Vitner på stedet fortalte politiet at stedet ulykka skjedde, er ei lita felle fordi det er lett å kjøre feil. Politiet varsler dette videre inn til Veitrafikksentralen slik at skiltgruppa kan se på skiltingen, forteller operasjonsleder Wiktor Pederesen til Trønderbladet.

Ingen av bilene var kjørbare etterpå.