– Det er en gave å ha restaurant midt i Trøndelag. Vi kan være utrolig stolte over å bo midt i matfatet, sa restauranteier Roar Hildonen fra To rom og kjøkken i Trondheim under Melhuskonferansen som ble holdt på Trøndertun folkehøgskole sist onsdag.

Hildonen som opprinnelig er fra Finnmark, er glødende matpatriot på vegne av Trøndelag. Under næringskonferansen i Melhus fortalte han at 20 prosent av all mat som produseres i Norge, er innenfor en radius på tre timer fra restauranten. Innledningsvis sa han at han er glad i mat, og spøkefullt la han til at han fortvilt prøver å holde inn magen.

- Maten er så ren i Norge, og hele det norske landbruket kunne ha vært definert som økologisk. Men vi har så strenge krav at selv tyttebæra fra Rørosvidda ikke er definert som økologisk. Vi har god plass og fantastiske råvarer. I Italia har mafiaen tvunget bonden til å grave ned gifttønner, sa Hildonen.

Med så gode lokale råvarer og fokus på landbruket, mener Hildonen at Trøndelag har alt for å bli den neste store matdestinasjonen.

Melhus er en stor volumprodusent, og landbruket er en stor næring i Melhus.

- Alle må ta et ansvar for å framsnakke. Mat må alle ha, slo Hildonen fast.

Melhuskonferansen samlet 100 på Trøndertun, og lunsjen ble inntatt i skolens kantine. Der var det dekket opp med kalde og varme retter, og rektor Ronald Nygård sier at elevene pleier å ha denne typen lunsjbord.