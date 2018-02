Klemmer skal skaffe fosterhjem

Nyheter

– Vi har en klemmeaksjon i samarbeid med UKM, og vi vet at ungdom liker å få klemmer, sier rådgiver Per Arne Hervik fra Bufetat.

Stand

Sammen med rådgiver Baba Danyagiri sto han på stand i Melhus rådhus under UKM sist lørdag. Hensikten var å ta opp temaet fosterhjem. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har en rekke kampanjer for å skaffe fosterhjem og øke bevisstheten rundt fosterhjem, og Hervik forteller at klemmeaksjonen er for å være på ungdommenes premisser. På UKM kommer det mange ungdommer og foreldre.

–Kampanjen er rettet mot ungdom. Alt skal kulminere i overrekkelse av klemmer under landsfestivalen, forteller Hervik.

Ungdommene tok styringa på mønstring Årets UKM i Melhus fikk en ny vri.

Rekruttering

Melhus har mange fosterhjem, og nå håper Bufetat på flere.

–Vi skal senere ha en rekrutteringskampanje i Melhus, sier Hervik.