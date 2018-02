Fredag kommer dommen i rettssaken etter drapet på Råger Holte

Nyheter

Rettssaken etter drapet på Råger Holte (38) avsluttes fredag med dom i saken. Da blir det klart om dommerne har tatt hensyn til aktors påstand om 15 års forvaring eller om de har lyttet til forsvarernes appell om ikke å idømme forvaring og heller frifinne den tiltalte 27-åringen fra Melhus.

- Voldsomt og grenseløst

– Råger Holte kan ha opplevd en sterk dødsangst før han døde. Drapet var voldsomt og grenseløst. Alle drap er grusomme, men dette bringer det til nye høyder. Drapet var brutalt. Det foreligger ingen nødvergesituasjon, sa aktor Per Morten Schjetne i Frostating lagmannsrett tidligere i uka.

Dommen blir forkynt fredag i Frostatingssalen. En tiltalt kan få dommen forkynt i fengselet, men fagdommer Randi Grøndalen opplyste i lagmannsretten at i en så alvorlig sak som denne, er det naturlig at dommen forkynnes i rettssalen.

Sør-Trøndelag tingrett dømte 27-åringen til 15 års forvaring, og da anket 27-åringen på stedet.

Vil ha forvaring

Juryen som besto av 10 lagrettemedlemmer, fant mandag 27-åringen fra Melhus skyldig i å ha drept Råger Holte (38). 24. januar i fjor ble Holte drept med over 100 bajonettstikk. 27-åringen tilsto i Frostating lagmannsrett drapet, men har ikke erkjent straffskyld. Tre fagdommere samt tre lekdommere trukket ut blant jurymedlemmene, avsier dom.

Aktor la tirsdag ned påstand om 15 års forvaring med en minstetid på 10 år.

Lerdrapet: Vil ha 27-åring dømt til 15 år i forvaring Aktor Per Morten Schjetne omtaler drapet på Råger Holte på Ler som brutalt og grusomt, og de sakkyndige mener det er gjentakelsesfare.

– Her er det ikke aktuelt med tilståelsesrabatt, sa Schjetne.

Schjetne mener at selv om 27-åringen har tilstått drapet på kompisen, må det telle at 27-åringen ifølge aktor, forsøkte å skaffe seg alibi ved å sende tekstmelding til Holte selv om han visste at Holte var død samt at han vasket klærne etter drapet. Videre mener aktor at 27-åringen har kommet med en tilpasset forklaring i retten, og han uttalte til retten at 27-åringen har snakket usant.

– I teorien kan dette være en livstidsdom, sier aktor som viser til at retten kan be om forlengelse av forvaringsdommen.

Som eksempel på forvaringsdom, er dommen Anders B. Breivik fikk etter 22.juli-terroren, trukket fram i retten.

Lerdrapet: Juryen har kjent 27-åringen skyldig i drap Juryen i Frostating lagmannsrett har i dag kjent 27-åringen fra Melhus skyldig i drap på Råger Holte (38).

I tillegg til forsettlig drap, var 27-åringen tiltalt for vold mot fastlegen og en medinnsatt i Trondheim fengsel samt for trusler mot politiet. I 2012 ble den tiltalte dømt for vold mot ekskjæreste, mor til ekskjæreste og bestemora. Ifølge aktor hadde Råger Holte 160 stikk hvorav ni i rygg og nakke.

Her er retten og tiltalte på drapsstedet I dag var lagmannsretten på Ler for å se på stedet der Råger Holte (38) ble drept med over 100 bajonettstikk. Tiltalte var også med på befaringa.

Om anke

Fredag blir det klart om han anker til Høyesterett. Forsvarer Christian Wiig har sagt til Trønderbladet at spørsmålet om anke ikke kan besvares før dommen har falt. Forsvarerne Arve Opdahl og Christian Wiig kan kreve at saken behandles på nytt som følge av saksbehandlingsfeil, og om det avvises, er skyldspørsmålet avgjort av lagmannsretten.

Forsvarer Opdahl har lagt ned påstand om at 27-åringen må frifinnes, og begrunner det med nødverge. Ifølge Opdahl ble 27-åringen utsatt for voldtekt – noe fagdommer Randi Grøndalen har bedt juryen om å parkere som moment, og at 27-åringen stakk Råger Holte fordi han følte seg truet.

– Dette var en voldsom reaksjon fra ... side. Han har aldri ment å tilføre så mange stikk, sa Opdahl på tirsdag.

Opdahl har vist til en dom fra en voldshendelse på Oppdal der en mann fikk varige skader. En tidligere melhusbygg fikk tre års fengsel i lagmannsretten etter å ha angrepet en mann som var i ferd med å begå voldtekt.

Gjentakelsesfare

Psykiater Solveig Klæbo Reitan og psykolog Jan Erik Grinde mener at 27-åringen lider av dyssosial personlighetsforstyrrelse, trenger strenge rammer og at det er fare for nye alvorlige straffbare handlinger. De mener at tiltalte trenger veldig strenge rammer.

Bistandsadvokat Mette Skoklefald har lagt ned påstand om erstatning på 200.000 kroner til Råger Holtes mor og dekning av begravelseskostnadene. Skoklefald omtaler drapet som en uakseptabel handling, og forteller at mor til Råger Holte mistet sitt eneste barn. Videre sa bistandsadvokaten at far til Råger Holte døde kort tid av en alvorlig sykdom etter at sønnen ble drept.

Lerdrapet: - Veldig trist at Råger døde Mor til drapstiltalt (27) fra Melhus mener mye ville ha vært annerledes om sønnen hadde fått hjelp i tide.

På tirsdag la forsvarer Opdahl fram påstand om at 160.000 kroner får holde i oppreisning til mor til Råger Holte, mens begravelseskostnadene godtar forsvarerne at tiltalte skal dekke.