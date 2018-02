Rekordpåmelding til næringskonferanse

Nyheter

- 100 kom til Melhuskonferansen, og vi har aldri hatt så høyt deltakerantall, sier Hans Petter Øien Kvam, daglig leder for Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Melhus.

Årets utgave av Melhuskonferansen var tradisjonen tro lagt til Trøndertun folkehøgskole, og ble arrangert onsdag. Trøndertun har nettopp offisielt innviet den nye konsertsalen.

Torstein Flakne fikk Melhus kommunes kulturpris Den mangeårige musikeren sa at han var målløs da han til sin store overraskelse ble tildelt kulturprisen.

Tidligere har konferansen vært lagt til samme periode som Sagauka som kommer senere i år, og Øien Kvam har tidligere sagt at den ble lagt tidligere på året for å fange opp for eksempel E6-utbygginga.

- Det rekordartede antallet gjør at det er inspirerende å holde på. Jeg har med meg fagrådet i planlegging av programmet, og ellers er det en enmannsjobb å være næringsforeningsleder. Konferansen er en fin arena å møte folk på, sier Øien Kvam.

Identitet

Blant årets tema er E6-utbygging og identitetsbygging. I fjor fikk melhuspolitikerne sterk kritikk for Melhus mangler en profil, og varaordfører Stine Estenstad (H) mener at den politiske ledelsen må gå i seg selv og tenke framover. Samtidig mener hun at Melhus er på rett vei ved at næringsrådet er kommet i gang.

Hva vil Melhus være? Midtre Gauldal legger ut store næringsarealer, Orkland vil være en industrikommune og Skaun vil være en bokommune. Melhus er utydelig, mener administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

- Vi må ha en handlingsplan for hva vi ønsker i Melhus, og vi må jobbe mer strategisk. Melhus har en unik beliggenhet ved å ligge nær en storby, og mange vil bo i Melhus. E6 går midt i kommunen, sier Estenstad.

Varaordføreren mener at kommunen tar tak ved å gjøre noe med saksbehandlingstida, støtte Smak og Opplev Melhus, signering av Trøndersk matmanifest og backe opp Gaula som en av Norges beste lakseelver. Melhus ble spurt av Norsk Kylling da bedriften lette etter fabrikktomt, og Melhus valgte ikke å være frampå.

Noe å lære av Orkanger

- Det er ingen tvil om at vi har noe å lære av Orkanger. Men de var ferdig med prosessene, og de har ikke E6 som vi har brukt 15 år på, sier Estenstad.

Estenstad mener at det viktige nå er å få unna reguleringsplanene for ny E6, Brekkåsen og Lundamo.

- Bor folk i kommunen, vil de jobbe her, mener Estenstad.

En annen foredragsholder var Lasse Berre som syntes slagordet "Melhus er en mangfoldig kommune der det er lov å være modig" ikke er kjempespisset, og han rådet politikerne til å fokusere mye mer på at Gaula er en av Norges beste lakseelver.