Nye Veier kvesser sparekniven i Trøndelag

Nye Veier har vært i hardt vær for sine omfattende kutt i E6-standarden. I Melhus har spesielt Ler-krysset vært omstridt, men også i Midtre Gauldal og videre sørover er det en lang kuttliste.

Vil ikke ha tunnel

Også nord for Trondheim forsøker Nye Veier å kutte kostnaden med E6-utbyggingen. I Trøndelag skal Nye Veier bygge E6 fra Melhus til Ulsberg (minus Statens vegvesens prosjekt i Soknedal), samt E6 Ranheim-Åsen. I Åsen, som ligger i Levanger kommune, skal E6 flyttes utenfor sentrum. Planene så langt har vært en lang tunnel, men nå anbefaler Nye Veier at E6 hovedsakelig skal bygges i dagen.

– Mer vei for pengene

– Nye Veiers hovedoppdrag er å bygge mer vei for pengene, basert på samfunnsnytte, sier utbyggingssjef for E6 Ranheim–Åsen, Jørund Gullikstad, i en pressemelding. Han understreker at ingenting er endelig bestemt om den nye veien i Åsen. Først må reguleringsplan utarbeides i samråd med Levanger kommune, sektormyndigheter og totalentreprenør som velges ved årsskiftet 2018/2019. Men veiselskapet legger nå fram et foreløpig forslag der E6-traseen blir anbefalt bygd på denne måten gjennom Åsen, fra sør til nord.

– Slik vi ser det i dag, blir dette den beste og mest samfunnsøkonomiske E6-løsningen, sier Gullikstad. Denne løsningen vil dessuten beslaglegge mindre dyrkamark på permanent basis enn andre alternativ. Det ser heller ikke ut til at noen hus må vike for ny E6 i Åsen ved å bygge veien uten lang tunnel, sier Gullikstad.

Kommunedelplanens E6-trasé i Åsen måtte forkastes fordi det ifølge geologene ikke er tilstrekkelig fjelloverdekning der tunneler var planlagt. Nye Veier har derfor vurdert nærmere ti alternative traseer i et område som betegnes som svært krevende for anleggsarbeid – med bløt- og kvikkleire, samt dårlig fjellkvalitet.