Gule rundballer i år

Nyheter

I 2016 lanserte Felleskjøpet Agri rosa rundballer til inntekt for brystkreftforskning.

Tar rosa ballegrep Leif Kristian Bordal er en av mange bønder som har pakket sine rundballer med rosa plast i år.

I fjor kom de blå rundballene til inntekt for prostatakreftforskning.

I år er det gule rundballer som viser at kampen mot barnekreft får støtte fra Felleskjøpet Agri, Trioplast og norske bønder.

- Vi har nå lagt bak oss to år med fargerike jorder til inntekt for en god sak. Vi opplever at norske bønder har trykket sakene til sitt bryst, og virkelig ønsker å være med og vise sin støtte. Etter en nøye vurdering, har vi i år landet på at vi ønsker å gi vårt bidrag til en liten og sårbar gruppe. I år vil vi derfor tilby gul plast, til inntekt for barnekreft. Dette sier Jan Håvard Kingsrød, rundballegeneral i Felleskjøpet Agri i en pressemelding.

Torsdag er den internasjonale barnekreftdagen.

Farget rundballeplast er opprinnelig en idé fra New Zealand. Gule baller til støtte for barnekreft gjennomføres i år for første gang i Norge og Sverige.