- Det er helt vilt i Melhus

– Det er helt vilt i deler av Melhus. Enkelte deler av Flåmarka ser det ut som en flyplass med spor etter snøscootere i alle retninger, sier seniorrådgiver Erik M. Ydse i Statens naturoppsyn.

Mye å sette fingeren på

Lørdagens kontroll i Flåmarka, ved Håen og Samsjøen samt i Singsås resulterte i 14 påpekte regelbrudd/avvik hvorav fem så grove at de førte til anmeldelser. Tre av disse blir anmeldt for lekpreget og fornøyelseskjøring, mens to blir anmeldt for å ha kjørt uten å ha sikret seg at de har tillatelse fra kommunen til å kjøre med snøscooteren.

Ydse forteller at naturoppsynet under kontrollen så at det var svært mange snøscooterspor i Flåmarka, og at det også gikk spor bort til bålplasser.

– Det er ingen steder i Trønderlag det er registrert så mange og så mye spor som i Flåmarka, og det er sjelden at en møter på noe slikt, sier Ydse.

Blir forstyrret

Etter at Trønderbladet skrev om kontrollen på lørdag, har det nærmest kokt på Trønderbladets Facebook-side. Ydse mener folk ikke skal bagatellisere snøscooterkjøring ved å si at sporene forsvinner utpå våren.

– All motorisert ferdsel fører til at du får kommet deg langt inn i marka, og dyrene blir forstyrret i en tid der de er sårbare. Dessuten får vi mange henvendelser fra hytteeiere som reagerer på snøscooterkjøring, forklarer Ydse.

Naturoppsynet har fått melding om at Samsjølia hytteforening har sendt ut e-post der de ber hytteeiere om å holde seg til regelverket.

Folk har også ytret seg om ressursbruk, og politiets oppgave.

– Statens naturoppsyn er statlig tilsynsmyndighet. Politiet skal prioritere å etterforske alvorlig miljøkriminalitet. I de fleste tilfellene blir det gitt bot, men ved grove regelbrudd kan det vurderes inndragning av kjøretøy. De som kjører ulovlig, bør også være klar over at de kan ødelegge for dem som ønsker å etablere kommunale rekreasjonsløyper eller bare ha mer liberale regler, sier Ydse.

Om tillatelsen

Blant regelbrudd er at føreren ikke kunne vise fram førerkort, hadde ikke med seg tillatelsen, ikke hadde fylt ut kjørebok og manglet hjelm. Fem ble altså politianmeldt, og det ble gitt ett gebyr på 4000 kroner for manglende framvisning av førerkort, tillatelse og utfylt kjørebok..

– Det ble gitt uttrykk fra de kontrollerte at kommunen ikke hadde utsendt tillatelsen. Når tillatelsen ikke er gitt, kan en ikke kjøre. Det kan ikke være slik at når en har søkt, så kan en kjøre. Det blir som at når en har sendt byggesøknad, kan en begynne å bygge med en gang, sier Ydse.

Ydse forteller at Statens naturoppsyn registrerer flere regelbrudd og avvik enn antall kontrollerte - noe som Melhus er alene om i Trøndelag når en ser på data for året 2017. Det innebærer at enkelte har stått flere regelbrudd og avvik.

Melhus kommune har tidsavgrensede tillatelser, og disse gikk ut ved årsskiftet. De som ville ha fornyet tillatelse, måtte søke på nytt. Ydse minner om at snøscooterkjøring i utgangspunktet er forbudt, og at det ikke er automatikk i at en kan kjøre selv om det er mer enn 2,5 kilometer til hytta.

- Melhus er blant de kommunene med mange snøscootertillatelser. Det skal foretas individuell behandling. Regelverket er blitt liberalisert ved at kommunen kan lages snøscooterløyper. Kjøring andre steder enn i godkjente rekreasjonsløyper krever tillatelse fra komunen. I tillegg er motorferdsel tillatt til en rekke nytteformål med hjemmel direkte i loven. Skal virksomheten regnes som jordbruks-, skogbruks- eller reindriftsnæring, må det imidlertid dreie seg om reell næringsmessig virksomhet og virksomheten må ha et visst omfang og inntektsmessig betydning, bemerker Ydse.

Lover flere kontroller

- Det blir mange kontroller i Melhus. De fleste har tillatelsen i orden, men jeg minner om at en ikke kan kjøre om tillatelsen ikke har kommet, opplyser Ydse.