Jeg må si jeg reagerer med både skuffelse og forundring når jeg leser i avisa Gaula at ei kvinne på Gimse ikke får den hjelpen hun trenger til sorgbearbeidelse etter at hun mistet en sønn i ulykke for 3 år siden.

I stedet får hun ifølge avisartikkelen et tilbud om kurs i belastningsmestring. Dette er nesten ikke til å tro, og Pensjonistpartiet reagerer sterkt.

Kvinnen tok selv time hos privat psykolog i Trondheim og hun hadde to samtaler på DPS. Videre fikk hun beskjed fra Melhus kommune om å fylle ut et sjølkartleggingsskjema, noe hun gjorde, og sendte inn. Tilbakemeldingen fra kommunen var at kommunen ikke hadde tilbud, men at de kunne melde henne på et kurs i belastningsmestring. Kurs i sorgbearbeidelse etter en sønns død?

Alle vet at det å miste det kjæreste man har, et barn, er det verste et menneske kan oppleve.

Alle vet også at sorgen har like mange ansikter som de som blir rammet av den.

Sorgen er privat, og man trenger objektive samtalepartnere når en strever i sorgarbeidet.

Jeg ser at kommunalsjef Albert Verhagen svarer at Melhus kommune ikke har noen rolle i forhold til sorgbearbeidelse ut over at traumeteamet koples på en tid etter et tragisk dødsfall.

Som vi vet, kan sorg ha mange symptomer: angst, fortvilelse, fysiske smerter og symptomer, stress, depresjon, søvnløshet, aggresjon, en uutholdelig smerte og lengsel for å nevne noen. Og kvalifiserer ikke dette for å få samtalehjelp i det kommunale apparatet, så vet ikke jeg.

Pensjonistpartiet takker Anne Katrine Søbstad for at hun gjorde oss kjent med dette. Det står det respekt av.

Og vi arbeider mot et Melhus der de kommunale tjenestene skal tilpasse seg brukerens behov - ikke at kommunen definerer hvilket behov brukeren har.

Lillian Ofstad

Pensjonistpartiet