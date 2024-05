Buen helsekor ønsker å fortsette å ha Melhus bedehus som øvelsesarena. Pensjonistpartiet har fått melding fra frivillige hjelpere til Buen helsekor om å ta opp saken deres i kommunestyret.

Da Buen helsekor startet opp, hadde de peisestua på Buen som øvelsesarena. Peisestua ble snart for liten, og folk som ønsket seg inn i koret, måtte stå på venteliste på grunn av plassmangel.

Da Helseplattformen hadde behov for peisestua, ble koret flyttet til Melhus bedehus. Kommunen betaler cirka 2000 kroner per gang for å leie bedehuset. Koret øver på dagtid hver fredag. Denne avtalen om leie av bedehuset går ut i starten på juni, og da er det etter det vi forstår slik at koret skal tilbake til peisestua på Buen.

Pensjonistpartiet ønsker å argumentere med :

Det er ikke plass til alle sangerne i peisestua. Koret har nå over 50 sangere og det kommer stadig nye som ønsker å være med. Sangerne er fra Hovin, Flå og Melhus. Bedehuset er blitt en trygg arena for sangerne hvor de fleste er demente og har kognitiv svikt. I bedehuset kan man få opp tekst på storskjerm som også mange av de som har kognitiv svikt får med seg. Det er ingen gjennomgangstrafikk på bedehuset, noe som er særs viktig i forhold til behovet til trygghet når man har en demensdiagnose.

Pensjonistpartiet er opptatt av at helsekoret får fortsette på Melhus Bedehus også etter sommerferien, men vi ønsker ikke at kostnaden med leie skal tas fra enhetene.

Er det mulig at Melhus kommune kan sørge for at Buen helsekor kan fortsette sine øvinger på Melhus bedehus?

Lillian Ofstad, Pensjonistpartiet