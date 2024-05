Totalkostnader Helseplattformen Hver gang vi i FrP spør hvordan kommunen ligger an i forhold til det som er budsjettert med for innføringen av Helseplattformen, vises det kun til fastprisen for systemet (lisenspris) på 3,7 millioner kroner.

Det er problematisk fordi det ikke gir innsikt i andre vesentlige kostnader som for eksempel interne lønnskostnader, opplæringskostnader, konsulentutgifter, reduksjoner i tjenesteleveranser, kostnader teknisk utstyr og infrastruktur, drift, nye årsverk og så videre.

Andre kommuner som har gjennomført det samme prosjektet, har opplevd betydelige budsjettsprekker på grunn av undervurdering av totalkostnadene og manglende innsikt i kompleksiteten av implementeringen. Her kan nevnes Ålesund kommune med budsjettsprekk på 28 millioner. Levangers kommune betalte nesten 42 millioner kroner til Helseplattformen i løpet av fjoråret – uten merverdiavgift. Det er drøye to millioner kroner mer enn budsjettert for 2023. I tillegg kommer kostnader som følge av behov for flere ansatte; for eksempel brukes en 100 prosent sykepleierstilling og to dager i uken av verneombudets arbeidsuke ved Hjemmetjenesten Sentrum i Levanger kun på Helseplattformen.

En rekke kommunestyrer i Trøndelag har vedtatt å utsette en bindende tjenesteavtale med Helseplattformen som følge av usikkerhet rundt totalkostnaden. Det er viktig at kommunestyret har innsikt i det totale kostnadsbildet for å forvalte innbyggernes penger på en god måte og sikrer ansvarlig bruk av offentlige midler.

Hege Anette Olstad, Frp